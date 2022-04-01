CNN: российские нефтяные танкеры исчезают с радаров

Российские танкеры, перевозящие нефть и нефтепродукты, всё чаще отключают системы слежения и пропадают с радаров, сообщает CNN. Американцы считают, что так русские обходят фактическое эмбарго, установившееся после начала российской военной агрессии против Украины.

Война против Украины превратила Россию в изгоя на энергетическом рынке. С момента её начала де-факто появилось эмбарго на российскую нефть: нефтяные компании, торговые фирмы, грузоперевозчики и банки одновременно пошли на попятную, пишет Мэтт Иган (Matt Egan) в статье для CNN.

Однако сейчас появились признаки того, что российская нефть всё-таки вызывает интерес, по крайней мере, в тени, вдали от взглядов общественности.

По мере развития событий на Украине, российские танкеры, перевозящие нефть и нефтепродукты, всё чаще пропадают с радаров, отключая системы слежения AIS на несколько часов кряду. В прошлом власти США часто рассматривали такие действия как попытку обойти санкции.

"Мы отмечаем рост случаев, когда российские танкеры намеренно отключают передатчики, чтобы обойти санкции, - заявил в интервью главный директор Windward Эми Дэниел (Ami Daniel). - Российский флот начинает скрывать свое местоположение и экспорт".

Эта тенденция распространяется не только на сырую нефть, но и на нефтепродукты.

На неделе 12 марта зарегистрировано 33 случая, когда российские танкеры-химовозы и танкеры, перевозящие нефтепродукты, скрывали своё местоположение. Данные предоставлены компанией Windward, которая использует искусственный разум для слежения за индустрией морских перевозок. Это на 236% больше, чем средний недельный показатель в предыдущие 12 месяцев.

Международные нормы обязывают нефтяные танкеры держать передатчики включенными практически постоянно. Отключают их обычно при прохождении через воды, где орудуют пираты. Однако, по словам Дэниела, в этом случае всё не так.