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CNN: российские нефтяные танкеры исчезают с радаров
17:48 01.04.2022 |
Российские танкеры, перевозящие нефть и нефтепродукты, всё чаще отключают системы слежения и пропадают с радаров, сообщает CNN. Американцы считают, что так русские обходят фактическое эмбарго, установившееся после начала российской военной агрессии против Украины.
Война против Украины превратила Россию в изгоя на энергетическом рынке. С момента её начала де-факто появилось эмбарго на российскую нефть: нефтяные компании, торговые фирмы, грузоперевозчики и банки одновременно пошли на попятную, пишет Мэтт Иган (Matt Egan) в статье для CNN.
Однако сейчас появились признаки того, что российская нефть всё-таки вызывает интерес, по крайней мере, в тени, вдали от взглядов общественности.
По мере развития событий на Украине, российские танкеры, перевозящие нефть и нефтепродукты, всё чаще пропадают с радаров, отключая системы слежения AIS на несколько часов кряду. В прошлом власти США часто рассматривали такие действия как попытку обойти санкции.
"Мы отмечаем рост случаев, когда российские танкеры намеренно отключают передатчики, чтобы обойти санкции, - заявил в интервью главный директор Windward Эми Дэниел (Ami Daniel). - Российский флот начинает скрывать свое местоположение и экспорт".
Эта тенденция распространяется не только на сырую нефть, но и на нефтепродукты.
На неделе 12 марта зарегистрировано 33 случая, когда российские танкеры-химовозы и танкеры, перевозящие нефтепродукты, скрывали своё местоположение. Данные предоставлены компанией Windward, которая использует искусственный разум для слежения за индустрией морских перевозок. Это на 236% больше, чем средний недельный показатель в предыдущие 12 месяцев.
Международные нормы обязывают нефтяные танкеры держать передатчики включенными практически постоянно. Отключают их обычно при прохождении через воды, где орудуют пираты. Однако, по словам Дэниела, в этом случае всё не так.
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