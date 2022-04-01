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Международное энергетическое агентство созывает экстренное совещание из-за роста цен на нефть
11:11 01.04.2022 |
Международное энергетическое агентство (МЭА) проведет в пятницу, 1 апреля, срочное совещание стран-потребителей, чтобы обсудить новый выпуск нефти из стратегических резервов, а также план США по выпуску крупных запасов, начиная с мая, для сдерживания резкого роста цен на нефть.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, крупные потребители ищут способы ослабить влияние мировых цен на нефть, которые выросли в этом году более чем на 30%, а также на их экономику после того, как группа ведущих производителей ОПЕК+ придерживалась планов увеличить поставки в мае на 432 тысячи баррелей в сутки.
По прогнозам МЭА, ожидается, что западные санкции против россии приведут к потере около 3 миллионов баррелей российской нефти в сутки в апреле.
Чтобы восполнить дефицит, президент США Джо Байден распорядился ежедневно выпускать миллион баррелей нефти из национальных стратегических нефтяных запасов, чтобы контролировать цены на энергоносители для потребителей США.
Страны-члены МЭА на встрече в пятницу должны обсудить последующий экстренный выпуск нефти после их соглашения от 1 марта о выпуске около 60 миллионов баррелей.
Несколько представителей Азиатско-Тихоокеанского региона заявили, что поддержат инициативы МЭА.
Министр промышленности Японии Коити Хагиуда заявил в пятницу, что Токио будет действовать должным образом по выпуску запасов нефти, внимательно наблюдая за глобальными событиями.
«Неизвестно, будет ли выпуск сделан только в США, или Соединенные Штаты сделают предложение на заседании МЭА. В любом случае, мы хотели бы действовать адекватно, следя за международной обстановкой», - заявил он на пресс-конференции.
На минувшей неделе министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи заявило, что планирует поддерживать дополнительное международное сотрудничество в области нефти и газа и уже обязалось выпустить 4,42 миллиона баррелей в соглашении от 1 марта.
Представитель министра энергетики Новой Зеландии Меган Вудс в электронном письме сообщила о наличии резервов, которые можно высвободить, если потребуется. По ее словам, страна уже выпустила 369 тысяч баррелей нефти в рамках коллективного выпуска МЭА, согласованного 1 марта.
Согласно мартовскому соглашению, Австралия обязалась высвободить полные 1,7 млн баррелей, которые она хранит в своих чрезвычайных запасах в стратегических резервах США.
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