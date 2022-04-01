Нефть 1 апреля подешевела на 7% за два дня

Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжают снижение второй день подряд, опустившись за это время примерно на 7%, на заявлении США о высвобождении 1 миллиона баррелей в сутки из стратегических резервов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 EET цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,11%, до 104,59 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 99,89 доллара.

В четверг, президент США Джо Байден на фоне перебоев с поставками нефти объявил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей в течение полугода. Данное заявление помогло значительно снизить стоимость нефти, которая держалась выше 110 долларов за баррель в течение продолжительного времени.

Тем не менее, трейдеры полагают, что "по сути, это временная мера, призванная свести к минимуму весеннее ралли (цен - ред.)". "И с этой целью она может незначительно увеличить поставки и, таким образом, удержать цены на соразмерно низком уровне", - сказал газете Wall Street Journal аналитик энергетических рынков S&P Global Commodity Insights Маршалл Стивс (Marshall Steeves).

Инвесторы продолжают следить за развитием геополитической ситуации вокруг Украины и оценивать риски для мировой экономики от антироссийских санкций.

По данным аналитиков CMC Markets, добыча нефти в России составляет примерно 8-10 миллионов баррелей в сутки, отсутствие которой в долгосрочной перспективе является существенным сокращением предложения нефти.