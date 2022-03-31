Цена Brent падает на 5% на новостях о возможном высвобождении стратегических резервов нефти в США

Мировые цены на нефть в четверг утром падают примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.39 EET цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,26%, до 106,69 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 5,43%, до 101,96 доллара.

Администрация США на фоне сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону баррелей "черного золота" ежедневно в течение нескольких месяцев, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.

На этом фоне на рынке нефти в четверг утром происходит падение цен примерно на 5%.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать неоднозначную статистику по США. Так, запасы бензина и дистиллятов за неделю увеличились, хотя аналитики, наоборот, ожидали снижения. Также добыча нефти выросла к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки. Но при этом по данным минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю по 25 марта снизились на 3,4 миллиона баррелей - до 409,9 миллиона, что является минимальным показателем с конца сентября 2018 года. Аналитики полагали, что показатель снизился лишь на 1 миллион баррелей.

По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, высокие цены на нефть также могут нанести ущерб спросу, поскольку статданные показывают, что спрос на бензин в США падает третью неделю подряд.