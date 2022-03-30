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Нефть восстанавливается 30 марта из-за дефицита предложения и перспектив новых санкций против России
08:08 30.03.2022 |
Цены на нефть отыграли тяжелые потери в среду на фоне дефицита предложения и растущих перспектив новых западных санкций против России, даже несмотря на то, что на мирных переговорах между Москвой и Киевом появились признаки прогресса.
Фьючерсы на нефть марки Brent достигли максимума в 112,78 доллара вскоре после открытия и выросли на 86 центов, или 0,8%, до 111,09 доллара в 04:26 по Гринвичу, компенсировав падение на 2% на предыдущей сессии.
Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 82 цента, или 0,8%, до 105,06 доллара за баррель, компенсировав падение на 1,6% во вторник.
«Волатильность цен свидетельствует о крайне чувствительных настроениях инвесторов», - отмечают аналитики Haitong Futures. «Людям срочно нужно увидеть изменения, чтобы сделать ситуацию на рынке более ясной».
Согласно источникам на рынке, основное внимание было уделено дефициту предложения после того, как отраслевая группа Американского института нефти сообщила, что запасы сырой нефти сократились на 3 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 25 марта. [API/S]
Это в три раза больше, чем в среднем ожидали 10 аналитиков, опрошенных агентством Reuters.
На предыдущей сессии рынок резко упал после того, как Россия пообещала свернуть военные действия вокруг Киева, но сообщения о нападениях продолжались.
Аналитик Commonwealth Bank Тобин Гори отметил в заметке, что «восстановление (цены) предполагает, что рынок нефти, по крайней мере, испытывает сильную степень скептицизма в отношении любого «прогресса»».
Тем временем Соединенные Штаты и их союзники планируют ввести новые санкции в отношении большего числа секторов российской экономики, которые имеют решающее значение для продолжения ее вторжения в Украину, включая цепочки военных поставок.
Сохраняя напряженность на рынке, крупные производители нефти вряд ли увеличат добычу выше своих согласованных 400 000 баррелей в день, когда Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, совместно именуемые ОПЕК+, соберутся в четверг, сообщили несколько источников, близких к группе.
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, ключевые члены ОПЕК+, заявили, что группа не будет предпринимать никаких действий против России за ее вторжение в Украину, заявив, что целью группы является только стабилизация рынка, а не участие в политике.
Однако цены на нефть сталкиваются с давлением ослабления спроса со стороны Китая из-за ужесточения ограничений на передвижение и карантина во многих городах. Финансовый центр страны в Шанхае продлил свое закрытие раньше, чем планировалось, после регистрации почти 6000 новых местных случаев.
«Оптовые продавцы бензина и дизельного топлива в восточном Китае наблюдают накопление запасов при очень небольшом спросе со стороны потребителей, а операционные показатели на государственных нефтеперерабатывающих заводах значительно падают», - сказал китайский нефтетрейдер.
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