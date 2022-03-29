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Сети АЗС 29 марта снизили цены на «премиальное» топливо
16:21 29.03.2022 |
Розничные сети АЗС 29 марта снизили цены на «премиальное» топливо на 4-9 грн/л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО премиальный бензин марки А-95 подешевел на 3,79 грн/л, до 35,20 грн/л, дизтопливо в этом же сегменте подешевело на 2,7 грн/л, до 39,30 грн/л. . Такие сети как Shell, KLO, UPG, Chipo и БРСМ снизили цены на свое топливо премиального сегмента на 4-9 грн/л (см. табл).
При этом на время публикации новости цены в сети SOCAR, также продающей премиальное топливо, не изменились.
|
Компанія
|
А-95+
|
ДТ+
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
35,20
|
-3,79
|
39,30
|
-2,70
|
WOG
|
35,20
|
-3,79
|
39,30
|
-2,70
|
Shell
|
35,20
|
-3,79
|
39,30
|
-2,70
|
БРСМ-Нафта
|
35,19
|
-3,75
|
39,29
|
-2,70
|
KLO
|
35,20
|
-8,79
|
39,30
|
-4,69
|
UPG
|
35,20
|
-8,80
|
SOCAR
|
49,99
|
0,00
|
43,98
|
0,00
|
Chipo
|
39,30
|
-2,70
Напомним, Кабинет министров обнародовал постановление от 26 марта 2022 г. №369, которым ввел ограничение наценки на «премиальные» бензины и дизельное топливо не более 5% от объема регулируемых правительством розничных цен на обычное топливо.
Министерство экономики 26 марта обнародовало среднюю стоимость бензина в объеме 28,98 грн/литр и дизтоплива (ДТ) - 32,43 грн/литр, на базе которых исчисляется предельная цена реализации горючего на АЗС на конец марта. С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 33,53 грн/литр, на «обычное» дизтопливо - 37,43 грн/литр.
По сравнению с серединой марта средняя цена на бензин увеличена на 0,11 грн/литр, на ДТ - на 0,38 грн/литр.
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