Розничные сети АЗС 29 марта снизили цены на «премиальное» топливо на 4-9 грн/л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО премиальный бензин марки А-95 подешевел на 3,79 грн/л, до 35,20 грн/л, дизтопливо в этом же сегменте подешевело на 2,7 грн/л, до 39,30 грн/л. . Такие сети как Shell, KLO, UPG, Chipo и БРСМ снизили цены на свое топливо премиального сегмента на 4-9 грн/л (см. табл).

При этом на время публикации новости цены в сети SOCAR, также продающей премиальное топливо, не изменились.

Компанія А-95+ ДТ+ Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 35,20 -3,79 39,30 -2,70 WOG 35,20 -3,79 39,30 -2,70 Shell 35,20 -3,79 39,30 -2,70 БРСМ-Нафта 35,19 -3,75 39,29 -2,70 KLO 35,20 -8,79 39,30 -4,69 UPG 35,20 -8,80 SOCAR 49,99 0,00 43,98 0,00 Chipo 39,30 -2,70

Напомним, Кабинет министров обнародовал постановление от 26 марта 2022 г. №369, которым ввел ограничение наценки на «премиальные» бензины и дизельное топливо не более 5% от объема регулируемых правительством розничных цен на обычное топливо.

Министерство экономики 26 марта обнародовало среднюю стоимость бензина в объеме 28,98 грн/литр и дизтоплива (ДТ) - 32,43 грн/литр, на базе которых исчисляется предельная цена реализации горючего на АЗС на конец марта. С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 33,53 грн/литр, на «обычное» дизтопливо - 37,43 грн/литр.

По сравнению с серединой марта средняя цена на бензин увеличена на 0,11 грн/литр, на ДТ - на 0,38 грн/литр.