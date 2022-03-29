Нефть дешевеет 29 марта из-за надежд на мирные переговоры с Россией и опасений со стороны Китая

Цены на нефть упали во вторник, увеличив потери предыдущего дня, поскольку Украина и Россия направились к мирным переговорам, а также из-за опасений падения спроса на топливо в Китае после того, как финансовый центр Шанхая закрылся, чтобы обуздать всплеск случаев COVID-19.

Фьючерсы на нефть марки Brent торговались с понижением на 1,18 доллара, или 1,1%, до 111,30 доллара за баррель в 03:48 по Гринвичу, опустившись до 109,97 доллара.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) достигли минимума в 103,46 доллара в начале торгов и снизились на 1,09 доллара, или 1,0%, до 104,87 доллара. Оба эталонных контракта потеряли около 7% в понедельник.

Украина и Россия должны встретиться во вторник в Стамбуле для своих первых мирных переговоров за более чем две недели. Санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину, привели к сокращению поставок нефти и в начале этого месяца подняли цены до 14-летнего максимума.

«Цены на нефть снова находятся под давлением из-за ожиданий мирных переговоров между Украиной и Россией, которые могут привести к ослаблению санкций или отказу Запада от поставок российской нефти», - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

«Успешное прекращение огня может также повысить вероятность возобновления иранской ядерной сделки», - добавил он.

Ожидается, что двухэтапная блокировка в Шанхае в течение девяти дней, компенсируя опасения по поводу ограниченных поставок, ударит по спросу на топливо в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти. По данным аналитиков ANZ Research, на финансовый центр страны приходится около 4% потребления нефти в Китае.

«Давление со стороны продавцов усилилось из-за опасений, что Китай может ввести дополнительные ограничения в других местах для сдерживания пандемии, а спрос на топливо может еще больше снизиться», - сказал Цуёси Уэно, старший экономист Исследовательского института NLI.

«Повышенная волатильность рынка затруднила участие долгосрочных инвесторов, поскольку краткосрочные инвесторы, как правило, фиксируют прибыль или сокращают убытки быстрее, чем раньше», - добавил он.

Рынок также ожидает запланированной на четверг встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, известных под общим названием ОПЕК+.

По словам нескольких источников, близких к группе, группа, скорее всего, будет придерживаться планов по умеренному увеличению добычи нефти в мае, несмотря на рост цен из-за украинского кризиса и призывы США и других потребителей увеличить предложение.

Мировой спрос вырос почти до допандемического уровня, но предложение было затруднено, поскольку ОПЕК+ не спешит восстанавливать сокращение поставок, введенное во время пандемии в 2020 году.

Экспорт нефти из США вырос после вторжения России в Украину, и баррели отечественной нефти, которые обычно отправляются в хранилище в Кушинге, штат Оклахома, вместо этого экспортируются через побережье Мексиканского залива, говорят трейдеры.