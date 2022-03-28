Розничные сети 28 марта откорректировали цены на топливо

Розничные сети АЗС с 25 по 28 марта откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 11-13 коп./л, до 33,43-33,53 грн/л. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 38 коп./л, до 37,43 грн/л.

Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, Нефтек, Prime, Автотранс и другие (см. табл.).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное горючее на АЗС с 25 по 28 марта, грн/л