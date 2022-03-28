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Розничные сети 28 марта откорректировали цены на топливо
12:45 28.03.2022 |
Розничные сети АЗС с 25 по 28 марта откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 11-13 коп./л, до 33,43-33,53 грн/л. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 38 коп./л, до 37,43 грн/л.
Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, Нефтек, Prime, Автотранс и другие (см. табл.).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное горючее на АЗС с 25 по 28 марта, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
33,43
|
0,11
|
33,53
|
0,11
|
37,43
|
0,38
|
WOG
|
33,43
|
0,13
|
33,53
|
0,11
|
37,43
|
0,38
|
Авіас
|
32,00
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
32,00
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
AMIC
|
33,43
|
0,13
|
33,53
|
0,11
|
37,43
|
0,01
|
Shell
|
33,43
|
0,11
|
33,53
|
0,11
|
37,43
|
0,38
|
SOCAR
|
39,98
|
0,00
|
39,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
33,39
|
0,40
|
33,49
|
0,20
|
37,39
|
0,40
|
KLO
|
33,30
|
0,00
|
33,40
|
0,00
|
37,05
|
0,00
|
Нефтек
|
34,90
|
-3,10
|
35,20
|
-3,80
|
39,30
|
-2,70
|
Автотранс
|
33,28
|
0,20
|
33,48
|
0,10
|
37,43
|
0,45
|
UPG
|
33,40
|
0,10
|
33,50
|
0,10
|
37,40
|
0,40
|
Prime
|
34,50
|
-2,50
|
35,00
|
-3,00
|
38,80
|
1,00
|
BVS
|
33,09
|
0,00
|
33,39
|
0,00
|
36,99
|
0,00
|
Chipo
|
33,40
|
0,00
|
33,50
|
0,10
|
37,40
|
0,40
|
Рур груп
|
33,43
|
0,03
|
33,53
|
0,11
|
37,43
|
0,38
|
Mango
|
33,41
|
0,00
|
33,42
|
0,00
|
37,05
|
0,00
|
Motto
|
33,38
|
0,10
|
33,48
|
0,10
|
37,38
|
0,40
|
Середня ціна в Україні:
|
33,03
|
0,03
|
33,63
|
0,02
|
36,71
|
0,20
|
|
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