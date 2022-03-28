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Стоимость нефти падает 28 марта после заметного роста торговым днем ранее
08:27 28.03.2022 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снижаются после роста на 1,3% в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EET цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,63%, до 114,28 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 3%, до 110,48 доллара.
На нефтяном рынке в понедельник утром наблюдается коррекционное снижение цен, последовавшее за скачком торговым днем ранее. Пятничному ралли способствовали новости об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Так, станция распределения нефтепродуктов на севере Джидды была атакована ракетным снарядом в пятницу вечером, а электростанция "Аль-Мухтара" в районе Джизан была обстреляна из гранатомета. Ответственность за новые атаки на территорию Саудовской Аравии взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Кроме того, снижению цен на "черное золото" в понедельник утром способствуют опасения за спрос на нее вследствие обострения коронавирусной ситуации в Китае, который является крупнейшим в мире импортером данного сырья.
Тем не менее стоимость нефти остается на высоком уровне. "Несколько катализаторов, поддерживающих дальнейший рост цен на нефть, остаются в силе, в том числе тупиковая ситуация в ядерной сделке с Ираном и любая эскалация атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики IG.
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