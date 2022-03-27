Кабмин ограничил наценку для «премиального» горючего 5%

Кабинет министров Украины установил, что цена на "премиальное" горючее не может более чем на 5% превышать регулируемую правительством цену обычного горючего.

"Несколько недель назад правительство и парламент предприняли ряд шагов, чтобы стабилизировать цены на бензин и насытить рынок достаточным количеством топлива. Уже сейчас можем с уверенностью сказать, что эти решения принесли свой результат», - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По словам премьера, цены снизились на 5-10 грн/л, а горючее снова появилось на многих АЗС.

"Сегодня правительство сделало еще один шаг для стабилизации топливного рынка. Принято постановление, регламентирующее, что цена на так называемое "премиальное" горючее не может более чем на 5% превышать цены обычного горючего. Таким образом, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены", - заявил Шмыгаль.

Министерство экономики ранее в субботу обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 28,98 грн/литр и дизтоплива (ДТ) – 32,43 грн/литр, на базе которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец марта. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,53 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 37,43 грн/литр.

По сравнению с серединой марта средняя цена на бензин увеличена на 0,11 грн/литр, на ДТ – на 0,38 грн/литр.