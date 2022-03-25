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Канада увеличит экспорт нефти, чтобы заместить в ЕС сырье из России
08:53 25.03.2022 |
Канада на фоне войны России в Украине хочет увеличить экспорт нефти примерно на 5 процентов, чтобы помочь ЕС быстрее отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом в четверг, 24 марта, заявил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.
По его словам, до конца года "канадская промышленность имеет возможность постепенно увеличить экспорт нефти и газа примерно на 300 000 баррелей в день, чтобы заместить российские нефть и газ". Канада - четвертый по объемам в мире поставщик черного золота, напоминает агентство AFP.
Международное энергетическое агентство (МЭА), перед которым Уилкинсон выступил 24 марта, на минувшей неделе призвало принять срочные меры для сокращения мирового потребления нефти на фоне опасений относительно возможного резкого сокращения поставок из РФ.
Еврокомиссия: "Новая глава в энергетическом партнерстве ЕС с США"
Между тем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в Брюсселе, где проходит саммит ЕС, сообщила, что Евросоюз готов к энергетическому сотрудничеству с Вашингтоном. "Завтра (25 марта. - Ред.) мы представим новую главу в нашем энергетическом партнерстве с президентом (США Джо - Ред.) Байденом", - объявила фон дер Ляйен. Речь идет о дополнительных поставках сжиженного природного газа в Евросоюз для замены российского.
"Это - важный шаг вперед", - отметила фон дер Ляйен. Около 40% газа ЕС импортирует из России. Для диверсификации поставок Брюссель поддерживает контакты с другими странами - такими как Катар, Азербайджан, Япония и Южная Корея.
Путин ждет оплаты за газ в рублях
Президент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести оплату российского природного газа "недружественными странами" в рубли. Эксперты в ответ предположили, что заявление Путина может ускорить введение европейского эмбарго на импорт российских энергоносителей, либо привести к прекращению Россией своих поставок, или же внести раскол в ряды западных государств.
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