Цены на нефть 25 марта немного снижаются

Мировые цены на нефть немного снижаются в пятницу утром в свете ослабления опасений по поводу перебоев с поставками и дефицита сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 EET цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,4%, до 118,55 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,47%, до 111,81 доллара.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается снижение цен на фоне сообщений о том, что страны Евросоюза в итоге не смогли договориться о бойкоте российской нефти.

Кроме того, влияние оказали новости о возможном частичном возобновлении экспорта из Казахстана через причалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которые недавно были повреждены в результате шторма.