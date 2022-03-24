Стоимость нефти 24 марта немного снижается в рамках коррекции

Мировые цены на нефть незначительно опускаются в четверг утром в рамках коррекции после роста более чем на 5% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 EET цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,02%, до 121,58 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на WTI в то же время опускается на 0,4%, до 114,7 доллара.

В среду нефть марки WTI подорожала на 2,84%, марки Brent - на 5,3%. Скачок цен произошел на опасениях возникновения дефицита нефти в свете данных о снижении запасов "черного золота" в США. За неделю по 18 марта эти запасы неожиданно недосчитались 2,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста на 0,1 миллиона. Но в четверг утром рост цен иссяк.

Кроме того, волнения на рынки добавляют сообщения о продолжении обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).