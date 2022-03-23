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Сети АЗС 23 марта подняли цены на автогаз
12:40 23.03.2022 |
Цены на сжиженный газ 23 марта в крупных сетях АЗС выросли на 1-2 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
В розничной сети «Привата» в среднем цены повысились на 1,98-2 грн/л, до 22,37-22,28 грн/л.
На 1 грн/л до 26 грн/л выросла цена на сжиженный газ в сетях WOG и ОККО.
Такие сети как BVS и БРСМ-Нефть подняли цену на продукт на 1-1,3 грн/л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 23 марта составила 24,74 грн/л (+96 коп./л до 22 марта).
Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 22 на 23 марта, грн/л:
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
26,00
|
1,00
|
WOG
|
26,00
|
1,00
|
Авіас
|
22,37
|
2,00
|
Укрнафта
|
22,38
|
1,98
|
AMIC
|
25,00
|
0,00
|
SOCAR
|
24,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,99
|
1,00
|
KLO
|
25,00
|
0,00
|
Автотранс
|
23,48
|
0,00
|
UPG
|
25,00
|
0,00
|
BVS
|
24,29
|
1,30
|
Chipo
|
27,97
|
-2,03
|
Авантаж 7
|
25,00
|
0,00
|
Mango
|
25,55
|
0,00
|
Motto
|
24,98
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
24,74
|
0,96
|
|
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