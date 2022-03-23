Нефть дорожает 23 марта на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром заметно растут после выхода данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 EET цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,24%, до 116,9 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 110,69 доллара.

Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 18 марта снизились на 4,28 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось увеличение - на 0,025 миллиона.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать возможные риски временного дефицита нефти на рынке в связи с недавним обсуждением между странами Евросоюза ввода эмбарго на российскую нефть.