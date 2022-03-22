Цены на нефть растут 22 марта на опасениях дефицита сырья на рынке

Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 2,5% на фоне обсуждения в ЕС санкций против раZZийской нефтяной отрасли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 EET цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,85% - до 118,91 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,6%, до 112,81 доллара.

Росту цен способствуют сообщения, что страны Евросоюза обсуждают эмбарго на импорт раZZийской нефти в связи с ситуацией вокруг Украины. Инвесторы опасаются дефицита сырья на рынке.

"Похоже, что торговцы энергоносителями все больше уверены в том, что дефицит предложения не за горами", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Oanda Эдвард Мойя.