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Цены на нефть 21 марта растут более чем на 3% на сохранении рисков с поставками
08:09 21.03.2022 |
Мировые цены на нефть растут более чем на 3% в понедельник утром на сохранении внешнеполитической напряженности, создающей риски перебоев в поставках, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.37 EET цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 3,3%, до 111,49 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 3,49%, до 106,66 доллара.
В понедельник утром цены на нефть растут, так как недавние переговоры между Россией и Украиной не показали явных признаков прогресса. Трейдеры оценивают перспективы наличия дефицита нефти на рынках и перебоев с поставками в связи с напряженной геополитической ситуацией и введенными антироссийскими санкциями.
"Физический дефицит, связанный с текущими санкциями против России, в конечном итоге будет играть более доминирующую роль в определении цен на нефть", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики CBA.
Кроме того, росту цен способствуют сообщения о том, что некоторые коронавирусные ограничения в китайском мегаполисе Шэньчжэнь были ослаблены, что немного смягчило опасения по поводу уменьшения спроса на нефть.
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