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Рынок горючего: разворот на 180 градусов
14:27 20.03.2022 |
Как обеспечить Украину горючим после прекращения импорта из Беларуси и России и сдержать рост цен?
Можно ли развернуть скоростной поезд в обратном направлении? Именно это сейчас делает украинский топливный рынок.
В 2021 году 62% дизтоплива и 50% бензина поступало из России и Беларуси. Еще по 10% импортировали из Литвы и по морю. Суммарно это было 100% импорта. Война закрыла эти направления.
Единственным источником снабжения сейчас является Европа, откуда последние заметные поставки были в 2016 году. Реально ли наполнить рынок?
Надо только начать
С одной стороны, Европа - огромный рынок со своими нефтеперерабатывающими заводами, портами и другой транспортной инфраструктурой.
Он очень схож с украинским, крайне зависим от импорта нефти и нефтепродуктов, поскольку достаточных залежей нефти нет.
С другой, сейчас ситуация усугубляется еще и тем, что Европа начала активно отказываться от российской нефти - одного из крупнейших источников энергии.
Этот процесс не новый, европейские директивы давно предполагали создание диверсифицированного рынка, когда ни один из источников не должен превышать 30% в балансе. Дело двигалось, но не слишком резво.
Санкции этот процесс ускорили. По данным Reuters, такие нефтеперерабатывающие гиганты как HELLENIC PETROLEUM (Греция), PKN Orlen (Польша), BP и SHELL (Великобритания), CEPSA и REPSOL (Испания), ENI (Италия), EQUINOR (Норвегия), GALP (Португалия) (Финляндия), OMV (Австрия), PREEM (Швеция), RWE (Германия), TOTAL (Франция), VARO ENERGY (Швейцария) уже отказались или выразили готовность заменить российскую нефть и нефтепродукты.
В отличие от природного газа диверсифицировать рынок нефти намного легче, поскольку нет такой зависимости от трубопровода.
Нефть, а тем более нефтепродукты более мобильны за счет возможности транспортировки по морю. Европа рассчитывает на увеличение поставок из Ирана и Арабских Эмиратов.
В любом случае, Украина сможет найти в Европе необходимые объемы. В свою очередь, это выгодно и Европе, интеграция Украины в европейский топливный рынок несет Европе увеличение загрузки НПЗ, портов, трубопроводов и железной дороги. Это именно тот случай, когда мы являемся шансом и возможностью.
Что делать и чего не делать Украине
Основной принцип - снять все барьеры, создать максимально благоприятные условия для работы как можно большего количества поставщиков.
Первое - увеличить радиус поиска и потенциальные объемы дефицитного топлива. Правительство сделало три важных шага в этом направлении.
Первый: разрешил использование горючего стандартов Евро-3 и Евро-4. В экспортных портах Европы трейдеры накапливают горючее разного качества и делают разнообразные миксы с последующей отправкой по всей планете.
Есть просто отдельные партии, отклоняющиеся от строгих нормативов Евро-5 на считанные единицы. Это все фактически не влияет на эксплуатационные характеристики горючего, однако делает его дешевле, а конкуренцию за него со стороны других покупателей меньше.
Достаточно сказать, что подавляющая часть военной техники и тепловозов "Укрзалізниці" сделана во времена стандарта Евро-2.
Второй: Кабмин пересмотрел формулу госрегулирования розничных цен, адаптировал ее под "европейскую" реальность. Новые поставки более дороги за счет больших, в том числе и спекулятивных премий внешних поставщиков и чисто логистических издержек.
Просмотр формулы позволил сделать сознательную бизнес-модель снабжения. В противном случае все бы просто остановилось.
Третье: дороговизна еврогорючего вместе со взлетом мировых котировок на нефть и нефтепродукты запустили внутренние цены на горючее в космос.
Перспектива получить 50 грн на стелах АЗС была более чем реальна. Чтобы предотвратить это, правительство ликвидировало акциз на топливо и снизило НДС с 20% до 7%. Вместе с новой формулой, эти изменения заработали 18 марта.
По состоянию на утро 19 марта основные сети АЗС установили новые предельные цены - 33,42 грн/л бензина А-95 и 37,05 грн - дизтопливо.
Для рынка это было непросто, ведь фактически горючего без акциза в стране еще нет, но война всех надолго вывела из зоны комфорта.
Безусловно, в идеале стоило бы отказаться от каких-либо ограничений и госрегулирования.
Это минимизирует торговые риски, увеличит географию поиска ресурсов и привлечет к работе больше украинских трейдеров.
Внешние рынки очень волатильные, в отдельные дни цена растет на 10%, поэтому трейдеры постоянно балансируют на грани нулевой экономики поставок.
Сейчас идет контрактирование объемов на апрель, которое покажет, следует ли дальше совершенствовать механизм госрегулирования.
Отсюда следует и то, что делать не стоит - ограничивать круг трейдеров. Каждый из них имеет коммерческие контакты и компетенции, ведь закупка горючего состоит из множества мелких финансовых, логистических и технических деталей.
Это муравьи, они знают тропы, каждый из них тащит в муравейник свою добычу. Их можно сравнить с волонтерами, более мобильными и оперативными, которые занимаются каждым маленьким подразделением.
В свою очередь, крупные государственные операторы должны заниматься крупными межгосударственными проектами. В топливной сфере они тоже есть.
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