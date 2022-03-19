Сети АЗС 19 марта массово снизили цены на горючее

Розничные сети АЗС 19 марта снизили цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» по результатам оперативного мониторинга.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн/л до 33,32-33,42 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях потеряло 7,85 грн/л до 37,05 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» (Авиас, ANP, Укрнефть и др. - всего 1 540 станций) снизила цены на бензин и дизельное топливо на 5-7 грн/л.

В таких сетях как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, Chipo, Motto, BVS, UPG и других топливо подешевело на 2-11 грн/л. (см. табл).

В результате 19 марта средняя цена «двойки» по Украине снизилась на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, пятерки - на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а цена дизтоплива - до 37,17 грн/л (-5,85 грн./л).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное горючее на АЗС с 18 по 19 марта, грн/л