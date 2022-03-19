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Сети АЗС 19 марта массово снизили цены на горючее
13:41 19.03.2022 |
Розничные сети АЗС 19 марта снизили цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» по результатам оперативного мониторинга.
В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн/л до 33,32-33,42 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях потеряло 7,85 грн/л до 37,05 грн/л.
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» (Авиас, ANP, Укрнефть и др. - всего 1 540 станций) снизила цены на бензин и дизельное топливо на 5-7 грн/л.
В таких сетях как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, Chipo, Motto, BVS, UPG и других топливо подешевело на 2-11 грн/л. (см. табл).
В результате 19 марта средняя цена «двойки» по Украине снизилась на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, пятерки - на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а цена дизтоплива - до 37,17 грн/л (-5,85 грн./л).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное горючее на АЗС с 18 по 19 марта, грн/л
|
Компанія
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
33,32
|
-9,68
|
33,42
|
-10,10
|
37,05
|
-7,85
|
WOG
|
33,42
|
-10,08
|
33,42
|
-10,10
|
37,05
|
-7,85
|
Авіас
|
32,00
|
-7,00
|
33,00
|
-7,00
|
35,00
|
-5,00
|
Укрнафта
|
32,00
|
-7,00
|
33,00
|
-7,00
|
35,00
|
-5,00
|
AMIC
|
33,30
|
-9,70
|
33,42
|
-10,10
|
37,47
|
-7,73
|
Shell
|
33,32
|
-9,87
|
33,42
|
-10,10
|
37,05
|
-7,85
|
SOCAR
|
48,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
32,99
|
-9,50
|
33,29
|
-9,70
|
36,99
|
-6,22
|
KLO
|
43,00
|
0,00
|
43,50
|
0,00
|
44,50
|
0,00
|
Паралель
|
43,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Автотранс
|
33,08
|
-9,90
|
33,38
|
-10,10
|
36,98
|
-7,90
|
UPG
|
33,30
|
-9,60
|
33,40
|
-10,00
|
37,00
|
-7,80
|
Укргазвидобування
|
33,00
|
-2,10
|
33,40
|
-2,50
|
34,30
|
0,00
|
BVS
|
33,09
|
-9,90
|
33,39
|
-10,10
|
36,99
|
-7,90
|
Chipo
|
33,40
|
-9,60
|
33,40
|
-10,12
|
37,00
|
-7,90
|
Авантаж 7
|
33,32
|
-10,20
|
37,05
|
-7,85
|
Маркет
|
32,22
|
-10,68
|
33,33
|
-10,17
|
36,92
|
-7,98
|
Mango
|
33,41
|
-10,09
|
33,42
|
-10,10
|
37,05
|
-7,85
|
Motto
|
33,28
|
-9,70
|
33,38
|
-10,10
|
36,98
|
-7,90
|
Середня ціна:
|
33,69
|
-7,86
|
34,42
|
-7,84
|
37,17
|
-5,85
|
|
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