Трейдеры оказались в затруднительном, но не безысходном положении - эксперт

Синхронное внедрение новой формулы госрегулирования и пониженных налогов ставит участников рынка в затруднительное положение. Ведь «безакцизные» поставки еще не начались, а расчет Минэкономики предполагает продажу именно таких партий. Об этом сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

В частности, он отмечает, что сегодня вступил в силу закон о снижении НДС и обнулении акциза. Одновременно с ним начал действовать новый порядок расчета предельных цен. Согласно ему стандартный бензин должен стоить 33,37 грн/л, ГП - 37,05 грн/л.

«Новый расчет и пониженные налоги есть, а горючего без акциза нет. Есть только один бензовоз, который сегодня прошел растаможку по новым ставкам налогов. Из остальных объемов акциз был полностью уплачен по старым ставкам, себестоимость продукта высока», - говорит эксперт.

По его словам, многие трейдеры пока не понимают, что им делать.

«Вчера трейдер купил ДП в опте за 42 грн/л, привез на заправку и теперь должен продавать за 37 грн/л. С бензином ситуация еще хуже, потому что акциз на него в полтора раза выше», - отмечает глава «А-95».

Не лучше ситуация и у импортеров, которые не стали ждать снижения налогов и законтрактовали объемы в первой декаде марта, которые вскоре поступят на таможню.

«В первой декаде марта были пиковые котировки, на 40% выше, чем на начало войны. Но в расчете Минэкономики эти котировки не учтены, они базируются на данных за неполную вторую декаду, когда цены упали», - рассказал Куюн.

По его мнению, до момента поступления новых импортных партий остается вариант комбинировать розничные продажи по предельным ценам и продажи так называемых фирменных марок нефтепродуктов, цены на которые не регулируются.

«Сейчас всем не до заработков, вопрос скорее в сохранении трудовых коллективов и имеющихся оборотных средств для дальнейшей закупки горючего и наполнения рынка в преддверии посевной», - говорит эксперт.

Он считает, что для предотвращения осложнений в такой ответственный период правительству нужен более тесный контакт с бизнесом.