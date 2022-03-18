Финансовые новости
- |
- 18.03.22
- |
- 23:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Трейдеры оказались в затруднительном, но не безысходном положении - эксперт
20:27 18.03.2022 |
Синхронное внедрение новой формулы госрегулирования и пониженных налогов ставит участников рынка в затруднительное положение. Ведь «безакцизные» поставки еще не начались, а расчет Минэкономики предполагает продажу именно таких партий. Об этом сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
В частности, он отмечает, что сегодня вступил в силу закон о снижении НДС и обнулении акциза. Одновременно с ним начал действовать новый порядок расчета предельных цен. Согласно ему стандартный бензин должен стоить 33,37 грн/л, ГП - 37,05 грн/л.
«Новый расчет и пониженные налоги есть, а горючего без акциза нет. Есть только один бензовоз, который сегодня прошел растаможку по новым ставкам налогов. Из остальных объемов акциз был полностью уплачен по старым ставкам, себестоимость продукта высока», - говорит эксперт.
По его словам, многие трейдеры пока не понимают, что им делать.
«Вчера трейдер купил ДП в опте за 42 грн/л, привез на заправку и теперь должен продавать за 37 грн/л. С бензином ситуация еще хуже, потому что акциз на него в полтора раза выше», - отмечает глава «А-95».
Не лучше ситуация и у импортеров, которые не стали ждать снижения налогов и законтрактовали объемы в первой декаде марта, которые вскоре поступят на таможню.
«В первой декаде марта были пиковые котировки, на 40% выше, чем на начало войны. Но в расчете Минэкономики эти котировки не учтены, они базируются на данных за неполную вторую декаду, когда цены упали», - рассказал Куюн.
По его мнению, до момента поступления новых импортных партий остается вариант комбинировать розничные продажи по предельным ценам и продажи так называемых фирменных марок нефтепродуктов, цены на которые не регулируются.
«Сейчас всем не до заработков, вопрос скорее в сохранении трудовых коллективов и имеющихся оборотных средств для дальнейшей закупки горючего и наполнения рынка в преддверии посевной», - говорит эксперт.
Он считает, что для предотвращения осложнений в такой ответственный период правительству нужен более тесный контакт с бизнесом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто отказался от российской нефти и что будет с ценами на бензин в Украине
|Энергетический Евросоюз. Что дает Украине присоединение к ENTSO-E
|Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по «геноцидe»
|PayPal начал полноценную работу в Украине и временно отменит плату за обслуживание украинских счетов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Правительство снимает все ограничения по программе кредитования бизнеса «5-7-9» - Шмыгаль
|Трейдеры оказались в затруднительном, но не безысходном положении - эксперт
|Мининфраструктуры упростит разрешительную систему для всех видов автоперевозок
|На базе МВФ формируется фонд поддержки Украины – НБУ
|6,5 млн украинцев стали внутренними переселенцами, 3,2 млн уехали за границу - ООН
|Meest возобновляет доставку посылок из Китая в Украину
Это интересно
|Сервис авторизации пользователей Auth0 остановил продажи клиентам из России и Беларуси
|Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров
|В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов
|Intel ожидает, что вскоре ей придётся конкурировать не с AMD, а с китайцами
|Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе
|650 долларов за Xiaomi 12X и 1000 долларов за Xiaomi 12 Pro. Представлены глобальные версии новых флагманов Xiaomi
|Tesla значительно повышает цены на все электромобили