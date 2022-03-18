МЭА: спрос на нефть можно снизить на 2,7 млн б/с за 4 мес. - меньше ездить, работать из дома

Международное энергетическое агентство (МЭА) представило план, который позволит сократить спрос на нефть на 2,7 млн б/с в ближайшие четыре месяца, сообщается в релизе организации.

"Вторжение России в Украину привело к сокращению поставок на рынки нефти в преддверии сезона пикового спроса. В плане МЭА, состоящем из 10 пунктов, предлагаются действия, позволяющие избежать напряженности и снижения цен", - говорится в сообщении.

Предлагаемые меры в основном касаются снижения потребления в транспортной отрасли. В частности, агентство рекомендует снизить скоростной режим на автомагистралях не менее чем на 10 км/ч, сделать более доступным общественный транспорт и стимулировать пешие и велосипедные прогулки, сократить доступ частных автомобилей на дороги крупных городов и запретить пользование ими по воскресеньям. Среди других предложений МЭА - более активное внедрение электротранспорта и каршеринга, создание эффективной логистики по доставке товаров грузовыми автомобилями.

Кроме того, ряд предложений агентства касается организации рабочего дня. МЭА советует работать из дома до трех дней в неделю, по возможности избегать деловых перелетов. Организация также предлагает использовать ночные или скоростные поезда вместо самолетов.

Ранее в МЭА представили план сокращения импорта газа из РФ на 50 млрд куб. м всего за год. Он подразумевает отказ от подписания новых газовых контрактов с "Газпромом"; максимизацию поставок газа из других источников; ускорение развертывания установок солнечной и ветряной энергии; максимально возможное использование существующих источников энергии с низким уровнем выбросов, таких как АЭС и возобновляемые источники.