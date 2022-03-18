Минэкономики ожидает удешевления литра бензина и ДТ на 5-7 грн уже в пятницу

Цены на топливо в Украине снизятся на 5-7 грн за литр уже в пятницу, 18 марта, благодаря отмене Верховной Радой по инициативе правительства акциза на горючее и снижению ставки НДС с 20% до 7%.

"Теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр). Бензин – более чем на 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр)", – говорится в сообщении ведомства в "Телеграмме" ночью в пятницу.

Минэкономики отмечает, что благодаря этому удастся аккумулировать достаточно ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания.

Как сообщалось, одновременно с обнулением акциза и снижением НДС Кабинет министров Украины увеличил логистические и другие затраты при расчете средней стоимости бензина и дизельного топлива, на основании которой устанавливается предельная цена для продажи через сеть АЗС. Согласно постановлению КМУ №249 от 11 марта 2022 года, если ранее логистические и другие расходы при расчете составляли с $27/тонна, то теперь затраты на логистику увеличены до $50 за тонну. Также введены другие затраты, предусмотренные во внешнеэкономическом договоре, на сумму $150/тонна.

Это позволит операторам рынка завезти горючее с новых импортных направлений взамен российского и белорусского.