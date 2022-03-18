Нефть дорожает 18 марта на сохранении рисков с поставками

Мировые цены на нефть растут на 2-2,5% в пятницу утром на сохранении внешнеполитической напряженности, создающей риски перебоев в поставках, прежде всего из РФ, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.56 EET цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 2,2%, до 108,99 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 2,63%, до 105,69 доллара.

В пятницу утром цены на нефть продолжают расти, трейдеры оценивают перспективы наличия дефицита нефти на рынках и перебоев с поставками в связи с напряженной геополитической ситуацией и введенными антироссийскими санкциями.

Кроме того, росту цен на нефть способствуют сообщения о том, что некоторые коронавирусные ограничения в китайском мегаполисе Шэньчжэнь были ослаблены, что немного смягчило опасения насчет уменьшения спроса на "черное золото".

Также повлияли на динамику цен сообщения о возможных поставках российской нефти в Индию. Официальный представитель индийского МИД заявил в четверг, отвечая на вопрос о возможности торговли с Россией в рупиях, что Индия как импортер нефти "всегда изучает все возможности". Такое заявление усилило беспокойство рынка по поводу дефицита поставок.