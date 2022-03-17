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Кабмин разрешил оборот горючего Евро-3 и Евро-4
11:16 17.03.2022 |
Кабинет министров временно, на период военного положения, разрешил вернуть в обращение бензины и дизельное топливо устаревших экологических стандартов Евро3 и Евро4. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Соответствующие изменения правительство внесло в Технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам от 2013 года.
Горючее экологического класса Евро3 в Украине запрещено с 2016 года, Евро4 - с 2018 года.
Постановление правительства также упрощает прохождение таможенных процедур при ввозе нефтепродуктов в Украину.
"Это позволит привлечь дополнительный ресурс горючего для Вооруженных сил Украины и других военных формирований, сельхозтехники и автомобильных средств. Изменения будут действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине", - сообщило министерство.
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