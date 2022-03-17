Кабмин разрешил оборот горючего Евро-3 и Евро-4

Кабинет министров временно, на период военного положения, разрешил вернуть в обращение бензины и дизельное топливо устаревших экологических стандартов Евро3 и Евро4. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Соответствующие изменения правительство внесло в Технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам от 2013 года.

Горючее экологического класса Евро3 в Украине запрещено с 2016 года, Евро4 - с 2018 года.

Постановление правительства также упрощает прохождение таможенных процедур при ввозе нефтепродуктов в Украину.

"Это позволит привлечь дополнительный ресурс горючего для Вооруженных сил Украины и других военных формирований, сельхозтехники и автомобильных средств. Изменения будут действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине", - сообщило министерство.