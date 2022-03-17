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Нефть стремительно дорожает 17 марта из-за риска перебоев в поставках
15:26 17.03.2022 |
Мировые цены на нефть растут на 5% в четверг днем на сохранении внешнеполитической напряженности, создающей риски перебоев в поставках, прежде всего из РФ, марка Brent снова преодолела отметку в 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.30 EET цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 5,37%, до 103,28 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 5,01%, до 99,8 доллара.
Накануне нефть подорожала примерно на 2%, но сегодня - отыграла это удешевление ещё утром, поскольку на рынок вновь возвращаются опасения по поводу возможных перебоев в поставках из-за ситуации между Россией и Украиной.
"Поведение России по-прежнему диктует ценовые действия... учитывая глобальное значение страны с точки зрения поставок", - приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Interactive Investor Виктории Сколар (Victoria Scholar).
Международное энергетическое агентство (МЭА) в свете этого ранее заявило, что поставки 3 миллионов баррелей российской нефти в день могут быть отрезаны от мирового рынка, начиная со следующего месяца.
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