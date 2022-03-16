МЭА ожидает ускорения отказа мира от нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что текущий энергетический кризис может ускорить уход мира от нефти, планирует представить на этой неделе свои рекомендации по сокращению спроса в ближайшей перспективе, говорится в ежемесячном докладе МЭА.

"Текущий кризис создает огромные вызовы для энергетических рынков, но он также предлагает и возможности. В действительности, совокупность экономических факторов и факторов энергобезопасности вполне может ускорить уход от нефти", - сообщается в докладе.

МЭА пишет, что есть конкретные действия, которые правительства и потребители могут предпринять, чтобы сократить спрос на нефть в краткосрочной перспективе и таким образом ослабить напряженность. "МЭА представит свои рекомендации, как сделать это, позднее на текущей неделе", - отмечает агентство.

