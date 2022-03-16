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МЭА ожидает ускорения отказа мира от нефти
11:34 16.03.2022 |
"Текущий кризис создает огромные вызовы для энергетических рынков, но он также предлагает и возможности. В действительности, совокупность экономических факторов и факторов энергобезопасности вполне может ускорить уход от нефти", - сообщается в докладе.
МЭА пишет, что есть конкретные действия, которые правительства и потребители могут предпринять, чтобы сократить спрос на нефть в краткосрочной перспективе и таким образом ослабить напряженность. "МЭА представит свои рекомендации, как сделать это, позднее на текущей неделе", - отмечает агентство.
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