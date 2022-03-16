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МЭА резко понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году
11:17 16.03.2022 |
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году сразу почти на миллион баррелей в сутки, до 2,1 миллиона баррелей в сутки, это обусловлено высокими ценами на сырьевые товары и санкциями против России, говорится в ежемесячном докладе МЭА.
Агентство поясняет, что увеличение цен на сырьевые товары и введенные против санкции против России, как ожидается, заметно снизят рост глобальной экономики. "В итоге мы понизили наш прогноз по мировому спросу на нефть во II-IV кварталах 2022 года на 1,3 миллиона баррелей в сутки, в результате общий рост спроса по 2022 году в среднем замедлится на 950 тысяч баррелей в сутки", - сообщается в докладе.
Таким образом, спрос на нефть в мире увеличится на 2,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом, до 99,7 миллиона, считают в МЭА.
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