Нефть дорожает 16 марта после 6-процентного обвала накануне

Нефтяные цены повышаются утром после падения более чем на 6% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:26 EET составляла $100,77 за баррель, что на $0,86 (0,86%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $6,99 (6,5%), до $99,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени $96,8 за баррель, что на $0,36 (0,37%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на $6,57 (6,4%), до $96,44 за баррель.

Цены на нефть Brent и WTI достигли максимумов с 2008 года 8 марта на фоне военной операции России на Украине, однако с этого момента они обвалились уже на 22%, что указывает на "медвежий" тренд, отмечает Market Watch.

Падению цен на нефть способствовали, в частности, опасения снижения спроса в Китае, где отмечается очередная вспышка заболеваемости COVID-19, из-за которой в ряде регионов страны были введены карантинные ограничения.

"Основная черта рынка сейчас - это высокая волатильность", - отмечает аналитик JTD Energy Services Pte. в Сингапуре Джон Дрисколл.

"Здесь не идет речь о фундаментальных факторах, это все геополитика, истерия и страх. Нефтяной рынок, вероятно, вновь пойдет вверх, однако, возможно, уже не столь резко", - приводит слова эксперта Bloomberg.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,75 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 16:30 EET.