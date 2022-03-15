Рада обнулила акциз на бензин, дизтопливо и сжиженный газ, снизила НДС на ввоз в страну моторного топлива до 7%

Верховная Рада приняла закон №7137-д о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, среди прочего предусматривающий нулевую ставку акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, а также снижение НДС на моторное топливо с 20% до 7%, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").

Согласно его сообщению в Facebook во вторник, за принятие законопроекта проголосовали 340 депутатов.

Согласно закону, временно, на период действия правового режима военного положения, операции по поставкам на таможенную территорию Украины и ввозу на нее бензинов моторных, тяжелых дистилятов и сжиженного газа (на которые установлена ставка акциза EUR0,00 за 1 тыс. литров), а также нефти или нефтепродуктов сырых, полученных с битуминозных пород, облагаются налогом по ставке 7%.

Нулевой акциз устанавливается на бутан, изобутан, сжиженный газ (пропан или смесь пропана с бутаном) и другие газы, тяжелые дистиляты (газойль), другие нефтепродукты, другие бензины, бензины моторные.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 14 марта рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №7137-д о снижении налога на добавленную стоимость до 7% с нынешних 20%, а также об освобождении топлива от акциза.

По словам глава комитета Даниила Гетманцева, проект закона будет касаться поддержки граждан и бизнеса исключительно на период военного положения.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс инициированы Кабинетом министров Украины, отметившего, что реализация законопроекта позволит обеспечить население страны топливом без увеличения рыночных цен.