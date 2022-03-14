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Предельная цена бензина в Украине на середину марта увеличена на 5,2 грн/литр, ДТ - на 9 грн/литр
09:01 14.03.2022 |
Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 38,97 грн/литр и дизтоплива (ДТ) - 39,9 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на середину марта.
С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 43,52 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 44,9 грн/литр.
По сравнению с началом марта средняя цена на бензин увеличена на 5,18 грн/литр, на ДТ - на 8,98 грн/литр.
Как сообщалось, Украина продлила карантин до 31 марта 2022 года. На период его действия правительство постановлением №474 от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн/литр, бензина - не более 5 грн/литр. С конца февраля 2022 года они снижены до 5 грн/литр и 4,55 грн/литр, соответственно.
Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных исходя из данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.
Минэкономики также разъяснило, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.
В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.
Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина должно происходить ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.
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