Нефть 14 марта дешевеет на 4% на ожидании снижения спроса

Мировые цены на нефть падают примерно на 4%, поскольку новые ковидные сообщения из Китая вызвали неуверенность в спросе на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.47 EET цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,62%, до 108,59 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 4,68%, до 104,21 доллара.

В Китае выявлены новые инфицированные коронавирусом. Несколько городов ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения, а город Шэньчжэнь был заблокирован. Это всё может негативно сказаться на китайской прежде всего экономике и угрожает оценкам спроса на нефть.

Кроме того, ранее в понедельник глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, по данным агентства Рейтер, призвал нефтедобывающие страны увеличить добычу нефти, чтобы "стабилизировать рынки" в свете ситуации с Украиной.