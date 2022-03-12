Украина планирует обнулить акциз на топливо и снизить НДС на его ввоз до 7%

Украина планирует обнулить акциз на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, а также снизить НДС на ввоз в страну моторного топлива до 7%.

Согласно инициированному 11 марта 2022 года Кабинетом министров Украины законопроекту №7137, соответствующие изменения в Налоговый кодекс предлагается установить на период до последнего числа месяца, в котором будет отменено (приостановлено) военное положение, введенное после вторжения РФ.

Реализация законопроекта позволит обеспечить население страны топливом без увеличения рыночных цен, отмечают в КМУ.

Кроме того, Кабинет министров Украины увеличил логистические и другие затраты при расчете средней стоимости бензина и дизельного топлива, на основании которой устанавливается предельная цена для продажи через сеть АЗС.

Согласно постановлению КМУ №249 от 11 марта 2022 года, если ранее логистические и другие расходы при расчете составляли с $27/тонна, то теперь затраты на логистику увеличены до $50 за тонну. Также введены другие затраты, предусмотренные во внешнеэкономическом договоре, на сумму $150/тонна.

Как отмечается в постановлении, оно вступит в силу после принятия указанного выше закона.

Ранее директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечал, что новая логистика поставок топлива стала намного более затратной, чем из России и Беларуси, и для наполнения рынка топливом необходимо снизить налогообложение на его ввоз и обновить формулу госрегулирования.