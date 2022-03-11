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США не ведут с Венесуэлой «активного обсуждения» закупок ее нефти - Белый дом
09:40 11.03.2022 |
США не ведут с Венесуэлой "активного обсуждения" закупок ее нефти, сообщила на брифинге в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.
"Несмотря на то что они (Венесуэла) являются очень крупным производителем нефти, сейчас мы не ведем активного обсуждения импорта их нефти", - сказала Псаки, подчеркнув, что это касается "текущего момента".
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