Нефть дорожает после обвала накануне, Brent - у $117,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в четверг, восстанавливаюсь после резкого падения накануне из-за сообщений о потенциальном увеличении предложения.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:42 EET увеличились в цене на $5,96 (5,36%) - до $117,1 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $4,8 (4,42%) - до $113,5 за баррель

В среду котировки Brent рухнули на 13,2%, рекордными темпами с апреля 2020 года. Контракты на WTI накануне подешевели на 12,1%, максимально с ноября. Между тем в начале недели обе марки достигали рекордных значений с лета 2008 года.

Соединенные Штаты призвали нефтепроизводителей активно наращивать добычу для компенсации недостающего предложения на рынке. Ранее США приняли решение отказаться от импорта российской нефти. Власти Великобритании также заявили о намерении сократить до минимума поставки энергоресурсов из РФ к концу года.

Если западные союзники Вашингтона поддержат решение о полном запрете российского импорта энергоресурсов, это может привести к созданию "дыры на рынке в объеме 4,3 млн б/с, которую нельзя будет быстро закрыть другими источниками поставок", отметили аналитики Rystad Energy.

По оценкам аналитиков, в самом неблагоприятном сценарии, предусматривающем введение тотальных санкций на экспорт российской нефти, цена барреля Brent может достичь $240 уже этим летом.

