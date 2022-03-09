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Международное энергетическое агентство готово вывести на рынки больше нефти из запасов
15:03 09.03.2022 |
Международное энергетическое агентство (МЭА) готово вывести на рынки больше нефти за счет дополнительных запасов. Глава Фатих Бироль заявил, что МЭА также подготовит план действий по сокращению использования нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, МЭА на прошлой неделе приняло решение обнародовать наши запасы нефти. "У нас много запасов... Это был первоначальный ответ... Если есть необходимость, мы можем доставить больше нефти на рынки", - сказал Бироль на энергетической конференции в Париже.
Бироль заявил, что на следующей неделе, как и в случае с газом, МЭА разрабатывает план действий из десяти пунктов, как быстро сократить использование нефти, особенно в транспортном секторе.
Президент США Джо Байден во вторник ввел немедленный запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей в ответ на вторжение в Украину на фоне активной поддержки со стороны американских избирателей и законодателей, хотя этот шаг приведет к росту цен на энергоносители в США.
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