Цены на нефть 9 марта перешли к снижению

Мировые цены на нефть в среду днем перешли к коррекционному снижению, опасения вокруг перспектив поставок продолжают давать котировкам базовую поддержку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.51 EET цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,96%, до 125,47 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 2,37%, до 120,77 доллара.

Котировки нефти активно растут вторую неделю подряд из-за опасений по поводу перебоев поставок нефти, что связано с санкциями против РФ. Россия - один из крупнейших нефтедобытчиков в мире. На прошлой неделе нефть подорожала примерно на 20% и 25% для марок Brent и WTI, теперь цены на нефть находятся на уровнях 2008 года.

США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.

Аналитики Commonwealth Bank Australia отмечают, что ограничения со стороны США и Великобритании поддержали рост цен на нефть в последние дни, но это может не иметь значительного эффекта на мировую доступность нефти, пишет газета Wall Street Journal.