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Великобритания отказывается от российской нефти
19:08 08.03.2022 |
Правительство Великобритании намерено прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года.
Соответствующее решение было принято 8 марта, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Этот переходный период даст рынку, предприятиям и цепям поставок более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, составляющий 8% спроса в Британии.
Британия меньше зависит от российского ископаемого топлива, чем многие европейские страны. Но российские поставки все еще составляют 8% от общего импорта в Британию, а 18% британского дизельного топлива поступает из России.
Лондон решил объявить о таком ходе вместе с США, которые объявили о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угля.
ЕС также сделал шаги, чтобы уменьшить зависимость континента от российского газа, заявив, что стремится сократить спрос на две трети до конца года.
Европейский Союз зависит от России примерно на 40% по поставкам природного газа. Россия также снабжает около 27% нефти блока из 27 стран и 46% угля.
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