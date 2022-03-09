Финансовые новости
- |
- 09.03.22
- |
- 20:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС представил план полного отказа от газа, нефти и угля из России - начнут уже в этом году
19:03 08.03.2022 |
Европейская комиссия во вторник предложила план, как сделать Европу независимой от российского ископаемого топлива задолго до 2030 года на фоне вторжения России в Украину - уменьшать зависимость от газа начнут уже в этом году.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии.
Представленный план предполагает уменьшение спроса ЕС на российский газ на две трети уже к концу этого года.
"Мы должны стать независимыми от российской нефти, угля и газа. Мы просто не можем полагаться на поставщика, который прямо угрожает нам", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Согласно плану Еврокомиссия обяжет все страны ЕС заполнять свои газовые хранилища по меньшей мере на 90% до 1 октября каждого года.
Постепенный отказ от ископаемого топлива из России может быть произведен задолго до 2030 года. Для этого Европейская комиссия предлагает план REPowerEU, который повысит устойчивость энергетической системы ЕС на основе двух направлений - диверсификации поставок газа из-за увеличения объемов импорта сжиженного природного газа и трубопроводов от нероссийских поставщиков, а также увеличения объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода.
Комиссия предлагает быстрее сократить использование ископаемого топлива в помещениях, промышленности и энергосистеме за счет повышения энергоэффективности, увеличения использования возобновляемых источников энергии и электрификации.
Эти планы будут обсуждаться на экстренном саммите лидеров ЕС во Франции в четверг.
Европейский Союз зависит от России примерно на 40% по поставкам природного газа. Россия также снабжает около 27% нефти блока из 27 стран и 46% угля.
Ожидается, что президент США Джо Байден во вторник объявит о запрете импорта российской нефти, природного газа и угля в США.
США сделают этот шаг самостоятельно, без своих европейских союзников, среди которых возникли разногласия по этому вопросу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия против мира: когда ждать решения Суда ООН в Гааге и каковы шансы на победу
|Зеленский: я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции
|Украинцы уже могут получить 6 500 гривен в рамках єПідтримки: как это сделать
|Зеленский: Откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Война ведет к глобальному дефициту пшеницы и резкому росту цен на хлеб
|Цена на газ в Европе опустилась ниже 1700 долларов
|Uniper списывает «Северный поток-2» и продает «дочку» в РФ
|Дизель-генераторы на ЧАЭС смогут обеспечивать ее работу в течение 48 часов - ГИЯРУ
|Международное энергетическое агентство готово вывести на рынки больше нефти из запасов
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.03.22
Это интересно
|В США алгоритму отказали в авторских правах на картину
|Пожар на полмиллиарда долларов. В Атлантике сгорело тысячи Bentley и Lamborghini
|По оценке Juniper Research, в этом году из-за мошенничества с цифровой рекламой будет потеряно 68 млрд долларов
|Virgin Hyperloop решила переориентироваться с пассажирских перевозок на скоростную доставку грузов
|Приложение социальной сети Truth Social Дональда Трампа оказалось непросто установить из-за очень высокого спроса
|В описании приложений в Play Маркет теперь указывается совместимая версия Android
|Обновление Skype позволит звонить в экстренные службы с компьютера