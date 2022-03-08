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Надо открыть топливный рынок, - Сергей Куюн
17:27 08.03.2022 |
Нефть 140 за баррель. Это на 40% выше, чем до войны. Нефтепродукты на биржах подорожали пропорционально.
Вчера прозвонил украинских и европейских трейдеров, посчитал себестоимость. Если сохранить текущую торговую наценку АЗС, которая установлена Кабмином, выходит 48-50 грн/л. Есть еще вариант: топливо попросту исчезнет. Его просто перестанут привозить.
Что делать?
Правительству необходимо отменять все налоги на топливо: НДС и акциз. Также необходимо менять формулу госрегулирования, она довоенная и уже не имеет почти ничего общего с новой реальностью.
Тогда топливо будет в пределах 34 и 37 грн/л, бензин и ДТ соответственно (при текущих нефтяных котировках). Да, потери бюджета и т.д., но другого выхода просто нет.
Но и это не главное. Сейчас основная задача - наполнить рынок. Для этого должна быть элементарная экономика поставок, притом не столько для украинских, сколько для зарубежных поставщиков. И не только потому, что кто-то за бугром хочет нажиться (хотя, конечно, же хочет, и хочет сильно), объективно новая логистика намного более затратная, чем из России и Беларуси. Только бизнес-стимулы могут наполнить рынок.
На топливном рынке все знают хрестоматийную историю снабжения авиакеросином американского контингента в Афганистане. Топливо туда тащили, в частности из Литвы, и продавалось оно с премией $500-1000/т. Это притом, что сам продукт стоил на рынке $500. Но задача была решена.
Мы живем во времена, когда простых решений нет.
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