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Shell намерена отказаться от всех нефтегазовых проектов в России
13:58 08.03.2022 |
Нефтяной гигант Shell полностью останавливает покупку нефти из России на спотовом рынке, а также работает над тем, чтобы полностью исключить российскую нефть из поставок.
Об этом сообщила пресс-служба Shell.
Кроме того, компания будет поэтапно изымать российские нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ. То есть фактически свернет сеть АЗС в стране.
"Это сложный вызов. Изменение этой части энергетической системы потребует согласованных действий со стороны правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие виды энергоснабжения будет продолжаться гораздо больше времени", - объясняет Shell.
Компания заявила, що "четко отдает себе отчет, что наше решение на прошлой неделе приобрести российскую сырую нефть для переработки на такие продукты, как бензин и дизельное топливо, - несмотря на то, что мы думали о безопасности поставок - было неправильным, и мы извиняемся", - пишет Shell.
Как и раньше, компания планирует передать доходы от этой нефти в пользу фонда для помощи украинцам. Компания все же, решила "немедленно прекратить покупку российской нефти на спотовом рынке, и не продлевать срочные контракты".
Одновременно с этим компания будет обсуждать с правительствами ряда стран изменение цепочки поставок сырой нефти, чтобы исключить российское сырье.
"Мы будем пытаться сделать это как можно скорее, но физическое расположение и доступность альтернатив означают, что это может занять недели и приведет к снижению пропускной способности некоторых наших НПЗ", - пояснила компания.
Shell планирует свернуть станции технического обслуживания и работы с авиационными горюче-смазочными материалами в России. Компания будет рассматривать наиболее безопасный способ сделать это, процесс начнется немедленно.
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