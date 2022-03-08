Нефть дорожает 8 марта на сохраняющихся опасениях вокруг поставок

Мировые цены на нефть во вторник днем уже выше 125 долларов за баррель, поднимаясь на 3%, опасения среди трейдеров по поводу перспектив поставок нефти продолжают этому способствовать, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.15 EET цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,06%, до 126,98 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 2,73%, до 122,66 доллара.

Накануне цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель - впервые с 16 июля 2008 года, WTI - поднялась до 130 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года. Цены постепенно приближаются к рекордным уровням, которые были достигнуты 11 июля 2008 года.

"Нету достаточных источников, чтобы покрыть существующую заметную (возможную - ред.) длительную потерю... особенно 4 миллионов баррелей российской нефти в день, импортируемой в Европу", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков S&P Global Commodity Insights.