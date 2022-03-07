Кабмин разрешил Военным администрациям совместно с полицией контролировать цены на топливо

Кабинет министров разрешил областным военным администрациям совместно с Национальной полицией и Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство и местные власти активно принимают дополнительные меры, чтобы стабилизировать цены на товары первой необходимости», - сказал Шмыгаль в видео-обращении в понедельник днем.

В частности, по словам премьера, правительство приняло решение, разрешающее областным военным администрациям совместно с Национальной полицией и Гослекслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

«Не следует некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне», - заявил Шмыгаль.

Ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн на своей странице в Facebook обратил внимание на необоснованно завышенные цены на топливо у некоторых оптовых поставщиков.

«Если до войны премии или дифференциалы поставщиков составляли до 50 долларов к мировой котировке, то сегодня некоторые озвучивают 250 долларов. Да, ставки объективно выросли, слышал, что до 150, но никак не до 250. Ребята, это попахивает мародерством. Не надо. Иначе придется отдать все бесплатно на армию», - отметил он.

Напомним, Министерство экономики Украины 3 марта опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 33,79 гривен за литр, для дизельного топлива - 30,92 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1,40 грн/литр - для бензина и на 1,59 грн/литр - для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин в розничных сетях не должна превышать 38,79 грн/л, на "обычное" дизтопливо - 37,92 грн/л.

