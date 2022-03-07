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Япония обсуждает с США и ЕС эмбарго на ввоз нефти из России
11:45 07.03.2022 |
Правительство Японии ведет с США и европейскими странами переговоры о возможном эмбарго на поставки сырой нефтииз России. Об этом сообщило в понедельник, 7 марта, агентство Kyodo News со ссылкой на правительственные круги в Токио. Россия занимает 5-е место по объемам нефти, ввозимой в Японию, указывает агентство Reuters.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая перед парламентом, заявил о необходимости согласованных действий с союзниками в связи со вторжением Россиив Украину. "Мы не должны думать, что это - проблема кого-либо другого в Европе. Мировой порядок, который касается также и Азии, будет потрясен", - заявил Кисида. По его словам, власти Японии будут внимательно следить за действиями России и Китая во внешней политике.
Как отмечают японские СМИ, Токио с большой долей вероятности пересмотрит отношения с Москвой в рамках новой Стратегии безопасности, которую планируется принять в конце текущего года. Ранее Япония выступала за сотрудничество с РФ в энергетике и области безопасности, отмечается в сообщении крупнейшей ежедневной газеты Японии Yomiuri Shimbun. Но, столкнувшись с российской агрессией против Украины, Токио теперь не сможет называть Москву "партнером". Скорее всего, Россия вместе с Северной Кореей и Китаем будут отнесены к странам, представляющим "вызов национальной безопасности" Японии.
США рассматривают возможность запрета на ввоз российской нефти
Ранее, 6 марта, стало известно, что власти Соединенных Штатов обсуждают с Европейским Союзом возможность запрета поставок нефти из России. "Мы ведем переговоры с европейскими союзниками и партнерами с целью скоординировать шаги по запрету на импорт российской нефти, сохранив при этом достаточные объемы поставок на мировом рынке. Эти дискуссии ведутся очень активно", - сообщил в эфире телекомпании CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.
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