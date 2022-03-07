Нефть взлетела к рекордным $139 за баррель на опасениях введения запрета на ее поставки в США из РФ

Нефть подорожала в понедельник до максимального уровня с 2008 г, достигнув почти $140 за баррель, после сообщений о возможном введении США запрета на ее импорт из России.

Соединенные Штаты вместе с союзниками в Европе "активно обсуждают" возможность отказа от импорта российской нефти, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу NBC.

Вашингтон может пойти на эмбарго и без участия европейских союзников, сообщили два источника агентства Bloomberg. В то же время решения по этому вопросу еще не принято.

Палата представителей Конгресса изучает возможность разработки законопроекта о запрете импорта российской нефти, сообщила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. считают, что Brent к концу года может достичь $185 за баррель, если будут сохраняться перебои с поставками из России.