Нефть продолжила рост после снижения накануне, Brent у $112,47 за баррель

Цены на нефть поднимаются в ходе утренней сессии пятницы.

В четверг эталонные марки обновили многолетние максимумы, но перешли к снижению в конце дня и завершили торги в минусе на слухах, что Иран может договориться с мировыми державами о возобновлении поставок нефти, пишет Trading Economics.

По словам министра нефти Ирана Джавада Оуджи, страна может нарастить добычу нефти до максимума в течение 1-2 месяцев после снятия санкций.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 МСК в пятницу составляет $112,47 за баррель, что на $2,01 (1,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 2,2%, до $110,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110 за баррель, что на $2,33 (2,16%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на 2,7%, до $107,67 за баррель.

На нефтяном рынке наблюдается крайняя волатильность после того, как Россия объявила о начале военной спецоперации на Украине. Стремительно развивающаяся ситуация и жесткие санкции против РФ повысили опасения участников рынка относительно возможных перебоев поставок топлива.

"Если не произойдет ощутимого снижения напряженности в виде уступок любой из сторон и отмены санкций, и/или Иран не получит разрешения немедленно вернуться на рынок, чтобы он мог начать продавать нефть из хранилищ, пока страна не сможет увеличить производство, надбавка за риск никуда не денется", - написала в четверг брокерская компания PVM в записке для клиентов.