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Крупные сети 24 февраля подняли цены на бензины и снизили на дизтопливо
16:21 24.02.2022 |
Крупные розничные сети АЗС 24 февраля откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
По данным «А-95», средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 33 коп./л и составила 34,91 грн/л, бензин А-95 подорожал на 25 коп./л — до 35,73 грн/л, а дизельное топливо снизилось на 10 коп./л, до 34,55 грн/л.
В частности, на WOG бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 0,64-0,95 грн/л, до 36,94 и 37,39 грн/л соответственно, дизтопливо — на 0,34 грн/л, до 36,33 грн/л. В сети ОККО бензины подорожали на 0,19-0,50 грн/л: бензин А-92 — до 36,49 грн/л, бензин А-95 — до 36,94 грн/л, при этом дизтопливо подешевело сразу на 1,66 грн/л — до 34,33 грн/л.
На станциях сети KLO бензины подорожали на 0,30-0,65 грн/л: бензин А-92 — до 35,99 грн/л, бензин А-95 — до 36,94 грн/л, дизтопливо снизилось на 1,26 грн/л — до 34,99 грн/л.
На «БРСМ» топливо подорожало на 0,20-0,24 грн/л, бензины марки А-92 и А-95 — до 33,02 и 34,02 грн/л соответственно, дизельное топливо — до 32,28 грн/л. Бензины в сети AMIC подорожали на 0,37-0,75 грн/л, дизтопливо снизилось на 1,29 грн/л.
Сети Motto, Marshal, Mango, Chipo, Marshal, SOCAR, Shell и другие повысили цены на топливо в пределах 0,21-1,00 грн/л (см. таблицу)
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 23 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В то же время снижение стоимости дизельного топлива в ряде сетей стало возможным вследствие уменьшения правительством маржы сетей АЗС от продажи топлива.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 23 по 24 февраля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
36,49
|
0,50
|
36,94
|
0,19
|
34,33
|
-1,66
|
WOG
|
36,94
|
0,95
|
37,39
|
0,64
|
36,33
|
0,34
|
Авиас
|
33,95
|
0,00
|
34,95
|
0,00
|
34,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
34,00
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
34,00
|
0,00
|
AMIC
|
36,14
|
0,75
|
36,76
|
0,37
|
34,26
|
-1,29
|
Shell
|
36,69
|
0,70
|
37,39
|
0,64
|
36,33
|
0,26
|
SOCAR
|
36,98
|
0,73
|
37,39
|
0,64
|
39,98
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
33,02
|
0,20
|
34,02
|
0,20
|
33,28
|
0,24
|
KLO
|
35,99
|
0,30
|
36,94
|
0,65
|
34,33
|
-1,26
|
Параллель
|
37,09
|
0,64
|
37,39
|
0,64
|
38,25
|
0,26
|
Автотранс
|
35,18
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
34,28
|
-0,70
|
UPG
|
35,30
|
0,40
|
36,10
|
0,40
|
34,30
|
0,40
|
Укр-Петроль
|
33,30
|
0,60
|
34,65
|
0,95
|
33,30
|
0,60
|
BVS
|
34,59
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
34,59
|
0,00
|
Chipo
|
33,97
|
0,26
|
34,67
|
0,27
|
33,63
|
0,21
|
ZOG
|
33,00
|
1,00
|
34,00
|
1,00
|
33,50
|
1,00
|
Marshal
|
33,60
|
0,70
|
34,60
|
0,70
|
32,80
|
0,70
|
Mango
|
33,99
|
0,30
|
34,99
|
0,30
|
33,68
|
0,00
|
Motto
|
33,19
|
0,31
|
34,15
|
0,31
|
33,32
|
0,39
|
Средняя цена в Украине:
|
34,91
|
0,33
|
35,73
|
0,25
|
34,55
|
-0,10
|
|
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