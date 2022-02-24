Крупные сети 24 февраля подняли цены на бензины и снизили на дизтопливо

Крупные розничные сети АЗС 24 февраля откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

По данным «А-95», средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 33 коп./л и составила 34,91 грн/л, бензин А-95 подорожал на 25 коп./л — до 35,73 грн/л, а дизельное топливо снизилось на 10 коп./л, до 34,55 грн/л.

В частности, на WOG бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 0,64-0,95 грн/л, до 36,94 и 37,39 грн/л соответственно, дизтопливо — на 0,34 грн/л, до 36,33 грн/л. В сети ОККО бензины подорожали на 0,19-0,50 грн/л: бензин А-92 — до 36,49 грн/л, бензин А-95 — до 36,94 грн/л, при этом дизтопливо подешевело сразу на 1,66 грн/л — до 34,33 грн/л.

На станциях сети KLO бензины подорожали на 0,30-0,65 грн/л: бензин А-92 — до 35,99 грн/л, бензин А-95 — до 36,94 грн/л, дизтопливо снизилось на 1,26 грн/л — до 34,99 грн/л.

На «БРСМ» топливо подорожало на 0,20-0,24 грн/л, бензины марки А-92 и А-95 — до 33,02 и 34,02 грн/л соответственно, дизельное топливо — до 32,28 грн/л. Бензины в сети AMIC подорожали на 0,37-0,75 грн/л, дизтопливо снизилось на 1,29 грн/л.

Сети Motto, Marshal, Mango, Chipo, Marshal, SOCAR, Shell и другие повысили цены на топливо в пределах 0,21-1,00 грн/л (см. таблицу)

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 23 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В то же время снижение стоимости дизельного топлива в ряде сетей стало возможным вследствие уменьшения правительством маржы сетей АЗС от продажи топлива.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 23 по 24 февраля, грн/л