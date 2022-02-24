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Беларусь приостановила поставки топлива в Украину. АЗС работают в штатном режиме
16:17 24.02.2022 |
Беларусь остановила поставки топлива в Украину. Об этом сообщил в Facebook директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Эту информацию LIGA.net подтвердил коммерческий директор Укргаздобычи Сергей Федоренко. Топливо на АЗС есть, но спрос на него высокий, у некоторых АЗС есть проблемы с доставкой горючего на заправки в восточных и южных областях Украины.
По словам директора по маркетингу АЗС БРСМ-Нафта Александра Мельничука, заправки БРСМ-Нафта работают в штатном режиме: запасов топлива на складах компании хватит на 30 дней. О работе в штатном режиме также сообщили сеть АЗС ОККО и Укрнафта, она занимает 25% рынка горючего Украины.
"Мы видим бешеный, максимально высокий спрос на горючее. Заправки могут высушить за день. Очереди на заправках достигают 2-3 км из 300-400 машин практически по всей стране. Операторы даже не успевают нормально обслужить клиентов", - говорит он.
Из-за пробок, по данным Куюна из А-95, АЗС не могут доставить топливо на свои заправки, "выборка максимальная". "АЗК работают, но в целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки - до 20 литров. То есть 20 литров - это максимум, который мы будем отпускать на одно авто (имеется в виду частные лица)", - сообщили LIGA.net в пресс-службе сети АЗС ОККО.
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