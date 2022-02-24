Финансовые новости
- |
- 24.02.22
- |
- 11:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мировые цены на нефть 24 февраля ускорили рост до 5%
07:59 24.02.2022 |
Мировые цены на нефть ускорили в четверг рост до 5%, апрельские фьючерсы на марку Brent превышали 102 доллара за баррель впервые с 5 сентября 2014 года, котировки фьючерса с поставкой в мае - около 98 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.02 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,7% - до 101,4 доллара за баррель, при этом ранее в ходе торгов подскакивала на 5% - до 102,07 доллара. Майский фьючерс по состоянию на 8.12 мск дорожал на 4,54% - до 98,32 доллара, апрельские фьючерсы на WTI росли в цене на 4,78% - до 96,48 доллара за баррель.
Ралли на нефтяном рынке способствовали заявления Путина, объявившего о проведении военной спецоперации России из-за Донбасса. Инвесторы оценивают возможное влияние санкций против России на мировой рынок нефти.
"Санкции в отношении России могут нанести экономический ущерб, она производит около 11% мировой добычи сырой нефти, которую невозможно существенно заменить в краткосрочной перспективе", - заявили газете Wall Street Journal аналитики CBA. Между тем, согласно мнению аналитиков IG, которые приводит также WSJ, если украинский кризис еще больше углубится, он может перерасти в энергетический кризис.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гештаб ВСУ: Счастье Луганской области под контролем, уничтожен шестой самолет оккупанта
|Нацбанк Украины ввел мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей
|НБУ и банковская система продолжают работать в обычном режиме - глава НБУ
|Нацбанк приостановил работу валютного рынка Украины кроме продажи валюты - глава НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Энергосистема Украины работает в штатном режиме и полностью обеспечена энергоресурсами – Минэнерго
|Цена газа в Европе взлетела до $1 400/тыс. куб. м
|НБУ и банковская система продолжают работать в обычном режиме - глава НБУ
|Нацбанк приостановил работу валютного рынка Украины кроме продажи валюты - глава НБУ
|НБУ ограничил снятие наличных со счета 100 тыс. грн в день, безналичные операции не ограничиваются - глава Нацбанка
|Стоимость золота 24 февраля на 1,7%
Это интересно
|Обновление Skype позволит звонить в экстренные службы с компьютера
|В британском правительстве изучают механизмы полного отказа от оборудования Huawei
|Лучшим электромобилем года стал Ford Mustang Mach-E
|Intel переманила из AMD ведущего архитектора дискретных графических чипов
|BMW нашла замену обычным проводам в автомобилях
|Фишинговая атака на пользователей OpenSea принесла мошенникам сотни NFT на сумму $1,7 млн
|Встроенная графика AMD Radeon 600M мобильных чипов Ryzen 6000 благодаря FSR оказалась быстрее GeForce GTX 1650 Max-Q