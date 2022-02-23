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Нефть дешевеет 23 февраля в рамках коррекции после роста в цене до максимума
16:59 23.02.2022 |
Мировые цены на нефть в среду днем откатываются назад после достижения максимума с 2014 года накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.02 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,25%, до 96,59 доллара за баррель, майских - на 0,44%, до 93,43 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,5%, до 91,44 доллара за баррель.
На рынке нефти в среду днем наблюдается коррекционное снижение цен после того, как торговым днем ранее котировки подскочили до максимума с сентября 2014 года, а цена ближайшего фьючерса нефти марки Brent преодолела отметку в 99 долларов за баррель, при этом за понедельник и вторник стоимость этой марки выросла на 3,5%.
Такому ралли способствовало обострение ситуации вокруг Украины после решения президента России Владимира Путина о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. А в соответствующих указах было также поручение обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
После этого ряд иностранных государств, в частности, страны ЕС, США, Великобритания, заявили о намерении ввести новые санкции.
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