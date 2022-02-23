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Топливо на АЗС 23 февраля продолжает дорожать
12:43 23.02.2022 |
Розничные сети АЗС с 22 по 23 февраля повысили стоимость топлива в среднем на 41 коп./л. Так, средняя цена по стране бензина А-92 составила 34,58 грн/л, бензина А-95 — 35,48 грн/л, дизельного топлива — 34,65 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на станциях сети KLO бензины и ДТ подорожали на 0,10 грн/л: бензин А-92 — до 35,69 грн/л, бензин А-95 — до 36,29 грн/л, дизтопливо — до 35,59 грн/л. Бензины в сети AMIC подорожали на 0,19 грн/л, дизтопливо — на 0,06 грн/л.
На «БРСМ» топливо подорожало на 0,24 грн/л, бензины марки А-92 и А-95 — до 32,82 и 33,82 грн/л соответственно, дизельное топливо — до 32,04 грн/л.
Сети Motto, Prime, Mango, «Кворум» и другие повысили цены на топливо в пределах 0,26-1,00 грн/л (см. таблицу).
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) вчера, 22 февраля, после обеда повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 33,95 грн/л, А-95 — до 34,95 грн/л и ДТ — до 34,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 34 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 35,00 и 34,00 грн/л.
Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал снижение НДС на топливо. При этом на сколько будет снижен НДС, он не уточнил. По информации enkorr, рассматривался вариант снижения с 20% до 7%.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 22 по 23 февраля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
35,99
|
0,00
|
36,75
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
WOG
|
35,99
|
0,00
|
36,75
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
Авиас
|
33,95
|
1,00
|
34,95
|
1,00
|
34,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
34,00
|
1,00
|
35,00
|
1,00
|
34,00
|
1,00
|
AMIC
|
35,39
|
0,19
|
36,39
|
0,19
|
35,55
|
0,06
|
Shell
|
35,99
|
0,00
|
36,75
|
0,00
|
36,07
|
0,00
|
SOCAR
|
36,25
|
0,00
|
36,75
|
0,00
|
38,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
32,82
|
0,24
|
33,82
|
0,24
|
33,04
|
0,24
|
KLO
|
35,69
|
0,10
|
36,29
|
0,10
|
35,59
|
0,10
|
Параллель
|
36,45
|
0,00
|
36,75
|
0,00
|
37,99
|
0,00
|
Автотранс
|
35,18
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
UPG
|
34,90
|
0,00
|
35,70
|
0,00
|
33,90
|
0,00
|
Prime
|
34,10
|
1,00
|
35,10
|
1,00
|
33,20
|
0,50
|
Green Wave
|
33,90
|
1,00
|
34,90
|
1,00
|
33,90
|
1,00
|
Chipo
|
33,71
|
0,00
|
34,40
|
0,00
|
33,41
|
0,00
|
Авантаж 7
|
33,45
|
0,50
|
34,45
|
0,50
|
33,45
|
0,50
|
Marshal
|
32,90
|
0,00
|
33,90
|
0,00
|
32,10
|
0,00
|
Mango
|
33,69
|
0,70
|
34,69
|
0,70
|
33,68
|
0,70
|
Кворум
|
34,65
|
1,00
|
35,95
|
1,00
|
34,25
|
1,00
|
Motto
|
32,88
|
0,26
|
33,84
|
0,26
|
32,94
|
0,16
|
Средняя цена в Украине:
|
34,58
|
0,41
|
35,48
|
0,41
|
34,65
|
0,41
|
|
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