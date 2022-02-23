Топливо на АЗС 23 февраля продолжает дорожать

Розничные сети АЗС с 22 по 23 февраля повысили стоимость топлива в среднем на 41 коп./л. Так, средняя цена по стране бензина А-92 составила 34,58 грн/л, бензина А-95 — 35,48 грн/л, дизельного топлива — 34,65 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на станциях сети KLO бензины и ДТ подорожали на 0,10 грн/л: бензин А-92 — до 35,69 грн/л, бензин А-95 — до 36,29 грн/л, дизтопливо — до 35,59 грн/л. Бензины в сети AMIC подорожали на 0,19 грн/л, дизтопливо — на 0,06 грн/л.

На «БРСМ» топливо подорожало на 0,24 грн/л, бензины марки А-92 и А-95 — до 32,82 и 33,82 грн/л соответственно, дизельное топливо — до 32,04 грн/л.

Сети Motto, Prime, Mango, «Кворум» и другие повысили цены на топливо в пределах 0,26-1,00 грн/л (см. таблицу).

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) вчера, 22 февраля, после обеда повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 33,95 грн/л, А-95 — до 34,95 грн/л и ДТ — до 34,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 34 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 35,00 и 34,00 грн/л.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал снижение НДС на топливо. При этом на сколько будет снижен НДС, он не уточнил. По информации enkorr, рассматривался вариант снижения с 20% до 7%.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 22 по 23 февраля, грн/л